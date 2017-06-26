Дуэты Лешуков/Лихолетов и Моисеева/Сырцева выиграли 4-й этап чемпионата России
В посёлке Сынтул Рязанской области прошёл четвёртый этап чемпионата России по пляжному волейболу.
Победителями соревнований стали дуэты Илья Лешуков / Александр Лихолетов и Александра Моисеева / Екатерина Сырцева.
Пляжный волейбол. Чемпионат России. Четвёртый этап. Сынтул
Мужчины. Финал
Илья Лешуков / Александр Лихолетов — Игорь Величко / Максим Сиволап — 2:1 (21:13, 18:21, 15:12).
Матч за третье место
Юрий Богатов / Павел Ракусов — Руслан Быканов / Ярослав Кошкарёв — 2:1 (21:17, 14:21, 15:9).
Женщины. Финал
Александра Моисеева / Екатерина Сырцева — Александра Ганенко / Дарья Мастикова — 2:1 (21:12, 16:21, 15:5).
Матч за третье место
Мария Бочарова / Мария Воронина — Анна Ромашова / Ольга Филина — 2:0 (21:17, 21:16).
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