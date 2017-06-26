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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30186848/
26 июня 2017, 2:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

За медали ЧМ U21 по волейболу Россия поспорит с Бразилией, Канадой и Аргентиной

Стали известны составы групп второго этапа чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 21 года, который проходит в Брно (Чехия).

Стали известны составы групп второго этапа чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 21 года который проходит в <span class=error>Брно</span> (Чехия). Увеличить
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Победитель группы В сборная России сыграет в группе F с командами Аргентины, Бразилии и Канады. Группу Е, участники которой также продолжают борьбу за медали, составили сборные Китая, Кубы, Ирана и Польши.

Через день, 27 июня в 16:00 мск, Россия сыграет с Аргентиной, 28-го в 21:00 — встретится с Канадой, а 29-го в 21:00 состоится матч молодежных сборных России и Бразилии.
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