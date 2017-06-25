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25 июня 2017, 13:02 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа уступили в матче за третье место этапа Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа уступили в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае.

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения <span class=error>Дабижа</span> уступили в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой Евы Думбаускайте и Моники Повилайтите из Литвы со счетом 2−0 (26:24, 21:19).

В финале турнира сыграют две китайские пары Ван Синьсинь/Сюэ Чэнь и Вэнь Шухуэй/Ся Синьи.
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«Пляжники» Красильников и Лямин пробились в полуфинал «мастерса» в Бадене

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали победу над испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Койадой со счётом 2:1 в четвертьфинале турнира по пляжному волейболу Baden Masters 2017, который проходит в Австрии.
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