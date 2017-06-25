Абалакина/Дабижа уступили в матче за третье место этапа Мирового тура по бич-волею
МОСКВА, 25 июн —
Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа уступили в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой Евы Думбаускайте и Моники Повилайтите из Литвы со счетом 2−0 (26:24, 21:19).
В финале турнира сыграют две китайские пары Ван Синьсинь/Сюэ Чэнь и Вэнь Шухуэй/Ся Синьи.
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