Абалакина/Дабижа уступили в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Наньтуне, завершилась победой китайской пары Вэнь Шухуэй/Ся Синьи со счетом 2−0 (22:20, 21:14).

В еще одном полуфинале другая китайская пара Ван Синьсинь/Сюэ Чэнь обыграла Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите из Литвы — 2−1 (20:22, 21:14, 15:11).

Финал и матч за третье место пройдут позже в воскресенье.