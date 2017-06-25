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25 июня 2017, 8:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа уступили в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа уступили в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Наньтуне, завершилась победой китайской пары Вэнь Шухуэй/Ся Синьи со счетом 2−0 (22:20, 21:14).

В еще одном полуфинале другая китайская пара Ван Синьсинь/Сюэ Чэнь обыграла Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите из Литвы — 2−1 (20:22, 21:14, 15:11).

Финал и матч за третье место пройдут позже в воскресенье.
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