Абалакина/Дабижа уступили в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу
МОСКВА, 25 июн —
Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа уступили в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Наньтуне, завершилась победой китайской пары Вэнь Шухуэй/Ся Синьи со счетом 2−0 (22:20, 21:14).
В еще одном полуфинале другая китайская пара Ван Синьсинь/Сюэ Чэнь обыграла Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите из Литвы — 2−1 (20:22, 21:14, 15:11).
Финал и матч за третье место пройдут позже в воскресенье.
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