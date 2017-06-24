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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30179161/
24 июня 2017, 17:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Красильников и Лямин пробились в полуфинал «мастерса» в Бадене

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали победу над испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Койадой со счётом 2:1 в четвертьфинале турнира по пляжному волейболу Baden Masters 2017, который проходит в Австрии.

Пляжный волейбол. Baden Masters 2017. Баден, Австрия
Мужчины. Четвертьфинал

Вячеслав Красильников/Никита Лямин (Россия) — Пабло Эррера/Адриан Койада (Испания) — 2:1 (17:21, 22:20, 15:13).

Соперник российской пары по полуфиналу определится позднее в матча Допплер/Хорст (Австрия) — Бернтсен/Сорум (Норвегия).
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