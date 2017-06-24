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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30179014/
24 июня 2017, 16:58 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Молодежная сборная Украины по волейболу в пяти сетах проиграла второй матч на чемпионате мира

Молодежная сборная Украины по волейболу провела второй поединок в финальной части чемпионата мира, куда она пробилась впервые с 2001 года.

Украинской команде не хватило <nobr>двух-трех</nobr> удачных розыгрышей для победы. Увеличить
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Вчера «сине-желтые» «в сухую» проиграли аргентинцам — 0:3. Сегодня подопечные Николая Пасажина проявили характер в матче со сборной Ирана. Проигрывая после первых двух партий — 0:2, украинцы сумели совершить камбэк и сравняли счет — 2:2. Однако на тай-брейке (в пятой партии) украинской команде не хватило двух мячей, хотя они на равных сражались с соперником в этом отрезке.

Таким образом, после двух игровых дней у украинской сборной — 1 очко (именно столько дается за проигрыш со счетом 2:3).

Завтра молодежная команда Украины проведет матч с итальянцами.

Молодежный ЧМ-2017. Группа С. Второй тур.

Украина — Иран — 2:3 (19:25, 21:25, 25:23, 25:20, 13:15).
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