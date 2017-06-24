Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30178935/
24 июня 2017, 16:42 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россиянки Бирлова/Макрогузова вышли в финал этапа ЧЕ по бич-волею в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова вышли в финал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

В полуфинале россиянки победили швейцарок Нину Бетшарт и Таню Хюберли со счетом 2−0 (30:28, 21:17).

В финале соперницами Бирловой и Макрогузовой позднее в субботу будут немки Шанталь Лаборье и Юлия Зуде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Россияне Красильников/Лямин вышли в четвертьфинал на этапе ЧЕ по бич-волею в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали вторую победу в группе и вышли в четвертьфинал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева