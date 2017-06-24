Россиянки Бирлова/Макрогузова вышли в финал этапа ЧЕ по бич-волею в Бадене

В полуфинале россиянки победили швейцарок Нину Бетшарт и Таню Хюберли со счетом 2−0 (30:28, 21:17).

В финале соперницами Бирловой и Макрогузовой позднее в субботу будут немки Шанталь Лаборье и Юлия Зуде.