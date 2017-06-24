Россиянки Бирлова/Макрогузова вышли в финал этапа ЧЕ по бич-волею в Бадене
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова вышли в финал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
В полуфинале россиянки победили швейцарок Нину Бетшарт и Таню Хюберли со счетом 2−0 (30:28, 21:17).
В финале соперницами Бирловой и Макрогузовой позднее в субботу будут немки Шанталь Лаборье и Юлия Зуде.
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