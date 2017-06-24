Кузнецов: Игроков ВК «Динамо» (Краснодар) не оповещали о переводе в высшую лигу «Б»

Новый волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в пятницу был включен в состав мужской суперлиги на сезон-2017/18 вместо краснодарского «Динамо», которое заявилось в высшую лигу «Б». Кубанский клуб в прошлом сезоне занял 13-е место, позволяющее играть в суперлиге в следующем сезоне.

«Ни в конце сезона, ни по окончании чемпионата России команде не объявляли о таких планах, что в итоге краснодарское “Динамо” будет переведено в высшую лигу “Б”. Никакой информации от руководства клуба не поступало. Мы бились все это время за место в суперлиге, и нельзя сказать, что это было зря. У игроков есть свои амбиции, которые не позволяли нам вылететь из суперлиги по спортивному принципу», — сказал Кузнецов по телефону.

Краснодарское «Динамо» испытывало финансовые проблемы в прошлом сезоне. «Все выплачено, договоры закрыты, — продолжил собеседник агентства. — Но на судьбу клуба мы никак не могли уже повлиять. Клуб, видимо, отталкивается от своих финансовых возможностей. Раз не удалось найти какие-то финансы, лучше хоть где-то сохранить команду и дать дорогу молодым игрокам, чтобы они реализовывали себя. Печально, конечно. Наверное, это решение больше зависело не от самого клуба “Динамо”, а от заинтересованности Краснодарского края. Хорошо хоть, что женскую команду “Динамо” сохранили в суперлиге».

По словам Кузнецова, он пока не определился с новой командой.