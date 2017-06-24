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24 июня 2017, 14:45 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россияне Красильников/Лямин вышли в четвертьфинал на этапе ЧЕ по бич-волею в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали вторую победу в группе и вышли в четвертьфинал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

В субботу в матче группы B российский дуэт в двух партиях победил австрийцев Томаса Кунерта и Кристофа Дресслера — 21:15, 21:14. Игра продлилась 31 минуту.

Красильников и Лямин, одержавшие две победы в двух встречах, в своей группе заняли первое место и вышли в четвертьфинал, где сыграют с испанской парой Пабло Эррера/Адриан Гавира. На прошлой неделе на этапе Мирового тура в Гааге эти соперники уже встречались между собой в финале соревнований, и тогда сильнее оказались россияне.
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МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова пробились в полуфинал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
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