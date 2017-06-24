Россиянки Бирлова/Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по бич-волею в Бадене
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова пробились в полуфинал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
В четвертьфинальном матче российский дуэт в двух партиях одолел испанок Анхелу Лобато и Элсу Бакерисо с одинаковым счетом 21:19. Игра продолжалась 36 минут.
В полуфинале Бирлова/Макрогузова сыграют со швейцарской парой Нина Бечарт/Таня Хюберли.
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