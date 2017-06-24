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24 июня 2017, 14:17 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россиянки Бирлова/Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по бич-волею в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова пробились в полуфинал на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

В четвертьфинальном матче российский дуэт в двух партиях одолел испанок Анхелу Лобато и Элсу Бакерисо с одинаковым счетом 21:19. Игра продолжалась 36 минут.

В полуфинале Бирлова/Макрогузова сыграют со швейцарской парой Нина Бечарт/Таня Хюберли.
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Новости Волейбола

Бирлова и Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четвертьфинале первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене (Австрия) оказались сильнее испанок Анжелы Лобато и Эльзы Бакеризо.
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