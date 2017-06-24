Газа хватит на всех. Снова питерский «Зенит» в волейболе фаворит

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«Динамо» умерло, да здравствует «Зенит»

Состав мужской российской волейбольной Суперлиги на следующий сезон претерпел изменения. Вместо столкнувшегося с финансовыми проблемами краснодарского «Динамо» в элите волейбола выступит петербургский «Зенит». Вслед за футбольной и баскетбольной командой Северная столица приобрела и волейбольную дочку, которая также не будет обделена компанией «Газпром». Что касается краснодарской команды, то она предстоящий сезон проведёт в низшей профессиональной лиге — Высшей лиге Б.

Краснодарский «боливар» попросту не вынес двоих. В прошедшем сезоне мужская команда чудом сохранила прописку в Суперлиге, опередив в турнирной таблице лишь оренбургский «Нефтяник», а женский клуб также сделал шаг назад и не смог побороться за медали, выиграв только путёвку в Кубок вызова. В условиях финансового дефицита власти региона предсказуемо сделали ставку на более успешный проект. С другой стороны, для чемпионата хорошо, что вовремя подоспела не просто замена, а ещё и конкурентоспособная.

«Включение нового клуба в состав мужской Суперлиги — “Зенита” из Санкт-Петербурга — это хорошо, мы сохраняем число участников. Я думаю, этот проект получит развитие, учитывая возможности Санкт-Петербурга, любовь к волейболу, традиции и поддержку ПАО “Газпром”. Это долгосрочный и серьёзный проект, который послужит развитию волейбола России в любом случае», — рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в интервью «Р-Спорт».

Возвращение традиций

Традиции большого волейбола в городе на Неве восходят ещё к довоенному времени. Созданный в 1935 году ленинградский «Спартак» принял участие в первом чемпионате СССР, а главные успехи клуба были связаны с эпохой великого советского тренера Вячеслава Платонова, когда команда уже успела сменить название на «Автомобилист». В 1970—1980-е годы эта команда стала серьёзным соперником базового клуба сборной ЦСКА и выиграла три волейбольных Еврокубка. После распада Советского Союза Платонов и большинство ведущих игроков отправились за границу, а питерский волейбол медленно откатывался на периферию и запомнился лишь подготовкой основного диагонального сборной Семёна Полтавского, который, по иронии судьбы, закончил карьеру в краснодарском «Динамо».

«Автомобилист» пытался выжить в условиях безденежья — менял название на «Спартак», «Балтику» и обратно, делал ставку на молодёжь, но после 2012 года прекратил выступление на высшем уровне. Последние годы питерская команда без особых успехов выступала в Высшей лиге, с трудом находя средства на выезды. Спустя пять лет большой волейбол снова вернётся в Питер.

Звёздный состав и большие амбиции

Любой спортивный проект «Газпрома» амбициозен по определению. «Зенит» уже с первого своего сезона будет ставить перед собой серьёзные задачи — войти в число лучших клубов России и побороться за место в Еврокубках. Вряд ли от него стоит ожидать конкуренции с казанским тёзкой, но при самом благоприятном раскладе новичок может включиться и в борьбу за медали. Глава компании Алексей Миллер дал необходимые финансовые гарантии, а команда уже на 80 процентов укомплектована.



Главным тренером «Зенита» станет Александр Климкин, отработавший последние два сезона в Нижнем Новгороде, а до этого имевший опыт работы в сборной России. Бывших «сборников» с хорошим послужным списком хватает и среди игроков — есть такие громкие имена, как Александр Волков, Андрей Ащёв, Евгений Сивожелез, Филипп Воронков и Артём Зеленков. При этом в клубе имеются легионерские вакансии.