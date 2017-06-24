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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30177519/
24 июня 2017, 12:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четвертьфинале первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене (Австрия) оказались сильнее испанок Анжелы Лобато и Эльзы Бакеризо.

За выход в финал Екатерина и Надежда поспорят со швейцарками Ниной Бетсхарт и Таней Хюберли.

Полуфиналы и финалы пройдут в субботу, 24 июня.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия
Женщины. ¼ финала

Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — А. Лобато/Э. Бакеризо (Испания) — 2:0 (21:19, 21:19).
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Уколова/Барсук не вышли на четвертьфинал на этапе ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

Уколова/Барсук не вышли на четвертьфинал на этапе ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не вышли на четвертьфинальный матч первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
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