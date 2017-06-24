Бирлова и Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

За выход в финал Екатерина и Надежда поспорят со швейцарками Ниной Бетсхарт и Таней Хюберли.

Полуфиналы и финалы пройдут в субботу, 24 июня.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия

Женщины. ¼ финала



Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — А. Лобато/Э. Бакеризо (Испания) — 2:0 (21:19, 21:19).