Бирлова и Макрогузова вышли в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене
Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в четвертьфинале первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене (Австрия) оказались сильнее испанок Анжелы Лобато и Эльзы Бакеризо.
За выход в финал Екатерина и Надежда поспорят со швейцарками Ниной Бетсхарт и Таней Хюберли.
Полуфиналы и финалы пройдут в субботу, 24 июня.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия
Женщины. ¼ финала
Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — А. Лобато/Э. Бакеризо (Испания) — 2:0 (21:19, 21:19).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter