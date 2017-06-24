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24 июня 2017, 11:41 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Уколова/Барсук не вышли на четвертьфинал на этапе ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не вышли на четвертьфинальный матч первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянки Евгения <span class=error>Уколова</span> и Анастасия Барсук не вышли на четвертьфинальный матч первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу который проходит в австрийском Бадене. Увеличить
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Россиянки в четвертьфинале в субботу должны были сыграть с чешками Кристиной Колоцовой и Михалой Квапиловой, однако на игру не явились и победа была присуждена их соперницам.

В пятницу Уколова и Барсук не сумели закончить второй матч своей группы против немок Юлии Зуд и Шанталь Лаборье из-за травмы. Именно с этой немецкой парой встретятся в полуфинале Колоцова и Квапилова.
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