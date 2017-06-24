Уколова/Барсук не вышли на четвертьфинал на этапе ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

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Россиянки в четвертьфинале в субботу должны были сыграть с чешками Кристиной Колоцовой и Михалой Квапиловой, однако на игру не явились и победа была присуждена их соперницам.