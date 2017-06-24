Абалакина/Дабижа пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа вышли в полуфинальный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай).
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В четвертьфинальном матче российский дуэт в трех партиях одолел бразильскую пару Жулиана Фелисберта Да Силва/Каролина Орта Максимо — 21:16, 17:21, 15:12. Игра продолжалась 43 минуты.
Соперницы Абалакиной и Дабижы по полуфиналу станут известны позднее.
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