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24 июня 2017, 11:15 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа вышли в полуфинальный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай).

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянки Юлия Абалакина и Ксения <span class=error>Дабижа</span> вышли в полуфинальный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). Увеличить
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В четвертьфинальном матче российский дуэт в трех партиях одолел бразильскую пару Жулиана Фелисберта Да Силва/Каролина Орта Максимо — 21:16, 17:21, 15:12. Игра продолжалась 43 минуты.

Соперницы Абалакиной и Дабижы по полуфиналу станут известны позднее.
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