Абалакина/Дабижа вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа преодолели барьер второго раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай).
В субботу российский дуэт в двух партиях взял верх над парой из Вануату Линлайн Матауату/Лоти Джо — 22:20, 21:11. Игра продолжалась 31 минуту.
В четвертьфинале Абалакина/Дабижа сыграют с бразильским дуэтом Жулиана Фелисберта Да Силва/Каролина Орта Максимо.
Еще одна российская пара Светлана Холомина/Ольга Мотрич во втором раунде в упорной борьбе проиграла японкам Мики Исии/Мегуми Мураками — 21:16, 16:21, 14:16.
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