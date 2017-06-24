Абалакина/Дабижа вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

В субботу российский дуэт в двух партиях взял верх над парой из Вануату Линлайн Матауату/Лоти Джо — 22:20, 21:11. Игра продолжалась 31 минуту.

В четвертьфинале Абалакина/Дабижа сыграют с бразильским дуэтом Жулиана Фелисберта Да Силва/Каролина Орта Максимо.

Еще одна российская пара Светлана Холомина/Ольга Мотрич во втором раунде в упорной борьбе проиграла японкам Мики Исии/Мегуми Мураками — 21:16, 16:21, 14:16.