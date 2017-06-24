Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30176363/
24 июня 2017, 9:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа преодолели барьер второго раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай).

В субботу российский дуэт в двух партиях взял верх над парой из Вануату Линлайн Матауату/Лоти Джо — 22:20, 21:11. Игра продолжалась 31 минуту.

В четвертьфинале Абалакина/Дабижа сыграют с бразильским дуэтом Жулиана Фелисберта Да Силва/Каролина Орта Максимо.

Еще одна российская пара Светлана Холомина/Ольга Мотрич во втором раунде в упорной борьбе проиграла японкам Мики Исии/Мегуми Мураками — 21:16, 16:21, 14:16.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева