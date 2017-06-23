Уколова и Барсук не смогли завершить матч второго тура соревнований в Бадене
В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не сумели завершить второй матч группового этапа, снявшись после второй партии встречи с немками Шанталь Лабуре и Юлией Зюде
В первом матче в группе А россиянки обыграли представительниц Латвии Тину Граудине и Анастасию Кравченок со счётом 2:0 (21:18, 21:14). Несмотря на поражение во второй встрече, россиянки заняли второе место в группе А и теоретически могут сыграть в четвертьфинале.
Ранее в четвертьфинал в женском турнире вышли россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter