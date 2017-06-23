Уколова и Барсук не смогли завершить матч второго тура соревнований в Бадене

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Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не сумели завершить второй матч группового этапа, снявшись после второй партии встречи с немками Шанталь Лабуре и Юлией Зюде из-за травмы плеча Уколовой. Первый сет россиянки уверенно выиграли со счётом 21:15, а второй отдали соперницам — 12:21.

В первом матче в группе А россиянки обыграли представительниц Латвии Тину Граудине и Анастасию Кравченок со счётом 2:0 (21:18, 21:14). Несмотря на поражение во второй встрече, россиянки заняли второе место в группе А и теоретически могут сыграть в четвертьфинале.

Ранее в четвертьфинал в женском турнире вышли россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.