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23 июня 2017, 21:17 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Уколова и Барсук не смогли завершить матч второго тура соревнований в Бадене

В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017.

В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017. Увеличить
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Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не сумели завершить второй матч группового этапа, снявшись после второй партии встречи с немками Шанталь Лабуре и Юлией Зюде из-за травмы плеча Уколовой. Первый сет россиянки уверенно выиграли со счётом 21:15, а второй отдали соперницам — 12:21.

В первом матче в группе А россиянки обыграли представительниц Латвии Тину Граудине и Анастасию Кравченок со счётом 2:0 (21:18, 21:14). Несмотря на поражение во второй встрече, россиянки заняли второе место в группе А и теоретически могут сыграть в четвертьфинале.

Ранее в четвертьфинал в женском турнире вышли россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.
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