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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30173758/
23 июня 2017, 19:49 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Ярославич» покинули пять игроков, трое продлили контракты

Волейбольный клуб «Ярославич», который в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России в Высшей лиге «А» и вернулся в Суперлигу, покинули пять игроков: связующий Дмитрий Красильников, блокирующий Николай Евтюхин, доигровщик Никита Аксютин, диагональные Виталий Мельников и Евгений Тюрин, сообщает пресс-служба клуба.

Продлили контракты с ярославским клубом либеро Александр Соколов, доигровщик Леонид Щадилов и блокирующий Виктор Никоненко. Также в команде остались доигровщики Иван Пискарёв и Рафаэль Мигел, блокирующий Михаил Моров, связующий Азизбек Исмаилов и либеро Дмитрий Глотов.
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