В Питере появился еще один «Зенит»

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Еще недавно в Санкт-Петербурге был только один «Зенит». Футбольный. Однако в 2014 году в городе на Неве появился баскетбольный клуб с таким же названием. Теперь настала очередь волейбола.

Слухи о появлении очередного «Зенита» ходили несколько месяцев, но официально в суперлигу он принят только сейчас. Президиум ВФВ утвердил проект календаря на следующий сезон, и в нем нашлось место петербуржцам.

В общем-то, вполне объяснимо, что в таком городе как Санкт-Петербург появляется большой волейбольный клуб. Куда более удивительно, что его там не было все эти годы. На вопрос, почему вопрос решился именно сейчас, ответил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

— Просто все совпало, — объяснил Яременко. — Было большое желание у города, имелись спортсооружения, нашелся спонсор — «Газпром» — который поддержал идею возрождения большого волейбольного клуба в Санкт-Петербурге. Плюс краснодарское «Динамо» из-за финансовых проблем снялось с суперлиги, и заявилось в Высшую лигу «Б». Его вакансию как раз и займет «Зенит».

— Если бы не это, петербуржский клуб начал бы с более низких дивизионов?

— Да, такое было бы вполне реально. Поэтому я говорю, что для «Зенита» счастливо сложились обстоятельства.

— Насколько появление нового клуба с хорошими возможностями должно обострить борьбу в суперлиге?

— Не думаю, что в чемпионате России тут же нарушится баланс сил. Все-таки клуб, который формируется на такой поздней стадии, не может рассчитывать, что в него придет ряд топ-игроков. А вот во что это выльется через два-три сезона — посмотрим. Будем за этим с интересом следить.

— Правильно понимаю, что сейчас в Санкт-Петербург переедет часть краснодарского «Динамо», включая персонал? Как это было в баскетболе, когда люберецкий «Триумф» фактически просто сменил название и прописку.

— Нет, это абсолютно разные истории. В нашем случае речь идет не о переезде, а именно о создании нового клуба с нуля. «Динамо» продолжит свое существование и будет участвовать в чемпионате, пусть пока и в более низкой лиге. Им нужно разобраться с долгами и преодолеть финансовые трудности. А в баскетболе, насколько я понимаю, клуб просто нашел новых спонсоров и переехал в другой город.

— Теперь в суперлиге два «Зенита». Причем спонсор у них один. Не будет ли в какой-то момент конфликта интересов?

— Такое вполне возможно. Но пока трудно предсказать, как именно будут развиваться события. Есть же у нас несколько «Динамо». Да и «Газпром» спонсирует не только Казань, но и Сургут, и Новый Уренгой. Пока сложностей в этом плане не было.

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО ПРО «ЗЕНИТ».

Генеральный директор «Зенита» — Владимир Самсонов. Бюджет новообразованного клуба, по данным «Фонтанки», составит около 400 миллионов рублей. Играть команда будет на «Сибур Арене» и на арене академии имени Вячеслава Платонова. Главным тренером стал Александр Климкин, который по иронии судьбы в минувшем сезоне был помощником Андрея Воронкова в Краснодаре. Контракты с клубом уже подписали Александр Волков, Андрей Ащев, Сергей Червяков, Денис Шипотько, Евгений Сивожелез, Александр Болдырев, Артем Зеленков, Павел Панков, Максим Шульгин и Филипп Воронков. Состав вырисовывается довольно боевой, а самой яркой фигурой пока видится олимпийский чемпион Лондона Александр Волков.

— Мне очень интересно попасть в клуб, который начинает развиваться с нуля, — признался именитый блокирующий. — Надеюсь, что у него большое и перспективное будущее. Нужно стремиться к уровню, как минимум, «Зенита» казанского.

— Как минимум?

— Конечно. Любая команда должна нацеливаться на это. По названию мы уже сравнялись, так что рельсы направлены в правильную сторону.

— Для вас при подписании контракта было важно, кого из игроков еще подпишут?

— Безусловно. Мы общались и с главным тренером, нашли общий язык. Человеческий фактор мне понравился, а как пойдет работа — посмотрим уже во время сезона. К сожалению, история с появлением клуба завязалась поздновато, поэтому были определенные сложности по части приглашения игроков. Получилось собрать не всех, кого хотелось бы. Но команда получилась вполне приличная, просто задачи на этот сезон будут адекватные.

— Адекватные — это какие?

— У нас будет собрание с руководством, на котором все цели и задачи нам озвучат. Пока могу сказать, что первый сбор у нас запланирован на 18 июля в Санкт-Петербурге.

СЕЗОН 2017/18: ПЛЕЙ-ОФФ БУДЕТ.

Что касается календаря на предстоящий сезон, то окончательно он будет утвержден к 1 июля. Проект уже готов и одобрен, но требуется еще немного времени, чтобы учесть и отреагировать на замечания представителей клубов. Правда, речь идет о нюансах. Основные моменты уже понятны.

Главный из них — в мужской суперлиге будет плей-офф. Напомним, что в прошлом розыгрыше победитель выявлялся в «Финале шести». Финалы у мужчин и женщин будут проводиться до трех побед, остальные раунды — до двух. Основной этап, как обычно, пройдет в двухкруговом формате.

Кубок России будет состоять из трех этапов. В предварительном примут участие 24 команды, в полуфинал выйдут 12. Они будут разбиты на группы, победители которых сыграют в «Финале четырех». У мужчин он запланирован на самое начало декабря.

Что касается старта чемпионатов, то первый тур мужской суперлиги предварительно назначен на 10 сентября, а женской — на 11 октября. Суперкубки будут разыграны в рамках матчей чемпионата страны. Так противостояние казанского и московского «Динамо» запланировано на второй тур, а мужского столичного «Динамо» и казанского «Зенита» — на девятый.