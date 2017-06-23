«Алтай» выступит на чемпионате Азии среди клубных команд
С 28 июня по 6 июля во Вьетнаме пройдет континентальное первенство.
Действующий чемпион Казахстана среди мужских команд «Алтай» из
Состав ВК «Алтай»: Мирлан Бадашев (либеро), Александр Стольников, Василий Тупчий, Сергей Гуменюк (капитан), Денис Чегодаев, Жансерик Жумагалиев, Канат Габдулин, Марат Имангалиев, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Кайрат Байбеков (либеро), Евгений Якутин, Виталий Вориводин, Александр Сулейманов.
Главный тренер: Рафаиль Гилязутдинов.
Волейбольный клуб «Алтай» во второй раз подряд представит Казахстан на мужском клубном чемпионате Азии. В 2016-м году команда заняла пятое место.
Источник: volley.kz.
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