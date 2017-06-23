«Алтай» выступит на чемпионате Азии среди клубных команд

Действующий чемпион Казахстана среди мужских команд «Алтай» из Усть-Каменогорска готовится к участию в чемпионате Азии среди клубных команд. Чемпионат пройдет в двух вьетнамских городах — Намдине и Ниньбине. На групповой стадии «Алтай» сыграет против команд из Катара, Гонконга и Австралии. Всего в чемпионате Азии-2017 сыграет 13 команд. Действующим турнира является иранский «Сармае Банк», сообщает volley.kz.

Состав ВК «Алтай»: Мирлан Бадашев (либеро), Александр Стольников, Василий Тупчий, Сергей Гуменюк (капитан), Денис Чегодаев, Жансерик Жумагалиев, Канат Габдулин, Марат Имангалиев, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Кайрат Байбеков (либеро), Евгений Якутин, Виталий Вориводин, Александр Сулейманов.

Главный тренер: Рафаиль Гилязутдинов.

Волейбольный клуб «Алтай» во второй раз подряд представит Казахстан на мужском клубном чемпионате Азии. В 2016-м году команда заняла пятое место.

Источник: volley.kz.