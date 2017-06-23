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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30173377/
23 июня 2017, 18:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Молодёжная сборная России по волейболу с победы стартовала на ЧМ U21

Мужская молодёжная сборная России по волейболу с победы стартовала на чемпионате мира U21 в Брно (Чехия).

Мужская молодёжная сборная России по волейболу с победы стартовала на чемпионате мира U21 в <span class=error>Брно</span> (Чехия). Увеличить
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Подопечные Владимира Хроменкова в первом туре первого группового этапа в трёх партиях одержали победу над командой Кубы со счётом 3:0 (32:30, 25:17, 25:14).

Самым результативным игроком встречи в составе россиян стал доигровщик Антон Сёмышев, набравший 19 очков (3 из них эйсы). На счету Алексея Кононова 11 очков (включая 5 очков на блоке). Также 11 очков принёс команде Дмитрий Яковлев.

Следующим соперником россиян станет сборная Турции, матч состоится 24 июня и начнётся в 21:00 мск.

Волейбол. ЧМ U21. Мужчины. Брно (Чехия)
Группа В. Первый тур.

Россия — Куба — 3:0 (32:30, 25:17, 25:14).
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