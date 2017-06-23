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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30171393/
23 июня 2017, 18:15 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова победили во втором туре соревнований в Австрии

В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017.

Во втором матче группового этапа россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одолели Риикку Лехтонен и Анниину Парккинен из Финляндии со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 16:14). В первом туре они обыграли представительниц Австрии Штефани Швайгер и Катарину Шютценхофер со счётом 2:0 (21:17, 21:16).

Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф соревнований.

Позже свой матч второго тура проведут россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук.
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