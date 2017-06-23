Краснодарский ВК «Динамо» сыграет в высшей лиге чемпионата России в сезоне-2017/18

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Ранее на президиуме ВФВ «Динамо» снялось с выступления в Суперлиге — элитном дивизионе чемпионата России, краснодарцев заменит созданный петербургский «Зенит».

«Динамо» попросило снять их заявку на выступление в Суперлиге. Они планируют участвовать в высшей лиге «Б», — сказал Яременко.

Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.