Краснодарский ВК «Динамо» сыграет в высшей лиге чемпионата России в сезоне-2017/18
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской краснодарский клуб «Динамо» сыграет в высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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Ранее на президиуме ВФВ «Динамо» снялось с выступления в Суперлиге — элитном дивизионе чемпионата России, краснодарцев заменит созданный петербургский «Зенит».
«Динамо» попросило снять их заявку на выступление в Суперлиге. Они планируют участвовать в высшей лиге «Б», — сказал Яременко.
Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.
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