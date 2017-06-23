Петербургский ВК «Зенит» заменит краснодарское «Динамо» в чемпионате России сезона-2017/18
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Краснодарский клуб «Динамо» не сыграет в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18, его заменит петербургский «Зенит». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Владимир Самсонов.
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Данное решение было принято в пятницу на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Зенит» займет место краснодарского «Динамо», которое не будет участвовать в турнире в следующем сезоне, — сказал Самсонов.
Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.
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