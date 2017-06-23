Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30170222/
23 июня 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Петербургский ВК «Зенит» заменит краснодарское «Динамо» в чемпионате России сезона-2017/18

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Краснодарский клуб «Динамо» не сыграет в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18, его заменит петербургский «Зенит». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Владимир Самсонов.

Данное решение было принято в пятницу на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данное решение было принято в пятницу на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Зенит» займет место краснодарского «Динамо», которое не будет участвовать в турнире в следующем сезоне, — сказал Самсонов.

Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Краснодарский ВК «Динамо» сыграет в высшей лиге чемпионата России в сезоне-2017/18

Краснодарский ВК «Динамо» сыграет в высшей лиге чемпионата России в сезоне-2017/18

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской краснодарский клуб «Динамо» сыграет в высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России

Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"

Петербургский ВК "Зенит" заменит краснодарское "Динамо" в чемпионате России сезона-2017/18