Петербургский ВК «Зенит» заменит краснодарское «Динамо» в чемпионате России сезона-2017/18

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данное решение было принято в пятницу на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Зенит» займет место краснодарского «Динамо», которое не будет участвовать в турнире в следующем сезоне, — сказал Самсонов.

Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.