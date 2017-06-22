Россиянки Уколова и Барсук пробились в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу

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В квалификационном турнире Уколова и Барсук в четверг сначала обыграли финок Иду Синисало и Нину Ахтиайнен со счетом 2−1 (21:15, 13:21, 15:8), а потом нанесли поражение голландкам Йой Стуббе/Йолин Синнема — 2−0 (21:19, 21:16).

Бирлова и Макрогузова, в свою очередь, сперва обыграли австриек Валери Тойфль и Катарину Альмер со счетом 2−0 (21:15, 21:19), а после победили итальянок Марту Менегатти и Ребекку Перри — 2−0 (21:13, 21:19).