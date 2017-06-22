Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30161541/
22 июня 2017, 20:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россиянки Уколова и Барсук пробились в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Российские дуэты Евгения Уколова/Анастасия Барсук и Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова пробились в основной раунд соревнований на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

Российские дуэты Евгения <span class=error>Уколова</span>/Анастасия Барсук и Екатерина <span class=error>Бирлова</span>/Надежда Макрогузова пробились в основной раунд соревнований на чемпионате Европы по пляжному волейболу который проходит в австрийском Бадене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В квалификационном турнире Уколова и Барсук в четверг сначала обыграли финок Иду Синисало и Нину Ахтиайнен со счетом 2−1 (21:15, 13:21, 15:8), а потом нанесли поражение голландкам Йой Стуббе/Йолин Синнема — 2−0 (21:19, 21:16).

Бирлова и Макрогузова, в свою очередь, сперва обыграли австриек Валери Тойфль и Катарину Альмер со счетом 2−0 (21:15, 21:19), а после победили итальянок Марту Менегатти и Ребекку Перри — 2−0 (21:13, 21:19).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»