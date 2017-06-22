Стояновский и Ярзуткин не смогли выйти в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Российская пара Артем Ярзуткин и Олег Стояновский не сумели пробиться в основной раунд чемпионата Европы по пляжному волейболу.
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Россияне в четверг во втором раунде квалификации уступили немцам Лоренцу Шуманну и Юлиусу Толе — 0−2 (19:21, 21:23). В первом раунде россияне обыграли украинцев Алексея Денина и Сергея Попова — 2−0 (21:14, 21:18).
Еще одна российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин начнут свое выступление на турнире с основного раунда.
Чемпионат Европы проходит в австрийском Бадене.
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