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22 июня 2017, 20:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский и Ярзуткин не смогли выйти в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Российская пара Артем Ярзуткин и Олег Стояновский не сумели пробиться в основной раунд чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Российская пара Артем Ярзуткин и Олег <span class=error>Стояновский</span> не сумели пробиться в основной раунд чемпионата Европы по пляжному волейболу. Увеличить
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Россияне в четверг во втором раунде квалификации уступили немцам Лоренцу Шуманну и Юлиусу Толе — 0−2 (19:21, 21:23). В первом раунде россияне обыграли украинцев Алексея Денина и Сергея Попова — 2−0 (21:14, 21:18).

Еще одна российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин начнут свое выступление на турнире с основного раунда.

Чемпионат Европы проходит в австрийском Бадене.
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Новости Волейбола

Россиянки Уколова и Барсук пробились в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Уколова и Барсук пробились в основной раунд ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Российские дуэты Евгения Уколова/Анастасия Барсук и Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова пробились в основной раунд соревнований на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
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