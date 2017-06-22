Белорусы Коваленко и Дедков успешно стартовали на турнире по пляжному волейболу в Австрии
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Коваленко и Александр Дедков успешно стартовали на турнире категории «Мастерс» по пляжному волейболу в австрийском Бадене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В квалификации престижных соревнований, призовой фонд которых составляет 25 тыс. евро, белорусский дуэт был сильнее соперников из Польши Мариуша Пруделя и Каспера Куявека — 21:16, 21:15. Во втором раунде отбора в основную сетку Александр Коваленко и Александр Дедков сыграют с хозяевами корта Флорианом Шнетцером и Даниэлем Мюллнером.
Перед турниром в Бадене ведущие белорусские игроки одержали победу на первом этапе чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Также Коваленко и Дедков успешно сыграли на турнире серии Большого шлема в Москве, где вышли в
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