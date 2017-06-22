Белорусы Коваленко и Дедков успешно стартовали на турнире по пляжному волейболу в Австрии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В квалификации престижных соревнований, призовой фонд которых составляет 25 тыс. евро, белорусский дуэт был сильнее соперников из Польши Мариуша Пруделя и Каспера Куявека — 21:16, 21:15. Во втором раунде отбора в основную сетку Александр Коваленко и Александр Дедков сыграют с хозяевами корта Флорианом Шнетцером и Даниэлем Мюллнером.