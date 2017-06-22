Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке Ельцина

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«Неделя, которую мы тренируемся — это все равно достаточно малый срок, чтобы в чем-то убедиться, надо подкрепить это играми. Противники у нас максимально серьезные, я посмотрел составы. У них я пока не вижу смены поколений, а мне бы хотелось видеть “свежую кровь” в нашей сборной, поэтому мы пошли на такую ломку состава. <…> Что из этого выйдет — посмотрим», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что четыре волейболистки основного состава сборной Яна Щербань, Татьяна Кошелева, Наталья Гончарова и Екатерина Панкова не примут участия в Кубке Ельцина. Кроме того, не сыграет на турнире и Дарья Малыгина. Таким образом, в состав сборной России на Кубок Ельцина вошли нападающие Мария Фролова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Ангелина Сперскайте, блокирующие Ирина Заряжко, Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, Екатерина Евдокимова и Екатерина Ефимова, а также связующие Ирина Филиштинская, Евгения Старцева, Татьяна Романова и либеро Алла Галкина.

По словам Кузюткина, в Мировом Гран-при сборная будет играть тем же составом. «Именно в таких матчах будет очень тяжело этим игрокам, и проверить их можно только в этих встречах. Как там будет выглядеть Кошелева, Гончарова или кто-то еще я и так знаю, а вот как поведут себя в тяжелой ситуации эти игроки, я не знаю. Если проверять, так проверять», — добавил тренер.

Он также отметил, что команде предстоит хороший экзамен. «В послеолимпийский год все команды проводят реконструкции, эту реконструкцию, достаточно глобальную, хотел бы провести и я, как тренер. Потому что нельзя играть все время одним и тем же составом», — подчеркнул он.

Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Участие в турнире подтвердили сборные Турции, Болгарии, Сербии и Казахстана, а также команда России. Ожидается, что турнир посетит Наина Ельцина.