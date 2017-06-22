Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке Ельцина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин намерен проверить не самых опытных игроков команды на Кубке Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Об этом он сообщил в четверг на
пресс-конференции в ТАСС.
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«Неделя, которую мы тренируемся — это все равно достаточно малый срок, чтобы в
Ранее сообщалось о том, что четыре волейболистки основного состава сборной Яна Щербань, Татьяна Кошелева, Наталья Гончарова и Екатерина Панкова не примут участия в Кубке Ельцина. Кроме того, не сыграет на турнире и Дарья Малыгина. Таким образом, в состав сборной России на Кубок Ельцина вошли нападающие Мария Фролова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Ангелина Сперскайте, блокирующие Ирина Заряжко, Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, Екатерина Евдокимова и Екатерина Ефимова, а также связующие Ирина Филиштинская, Евгения Старцева, Татьяна Романова и либеро Алла Галкина.
По словам Кузюткина, в Мировом
Он также отметил, что команде предстоит хороший экзамен. «В послеолимпийский год все команды проводят реконструкции, эту реконструкцию, достаточно глобальную, хотел бы провести и я, как тренер. Потому что нельзя играть все время одним и тем же составом», — подчеркнул он.
Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Участие в турнире подтвердили сборные Турции, Болгарии, Сербии и Казахстана, а также команда России. Ожидается, что турнир посетит Наина Ельцина.
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