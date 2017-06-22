Четыре волейболистки основного состава сборной России не сыграют на Кубке Ельцина

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«Четыре ведущих игрока сборной не будут участвовать в турнире, это Кошелева, Гончарова, Щербань и Панкова. Яна Щербань вместе с Кошелевой и Гончаровой входили в костяк нашей сборной, но Щербань, к сожалению, получила травму и не участвовала в отборочном турнире. К этому турниру, где я планировал ее задействовать, она еще не восстановилась», — сказал он.

Кузюткин добавил, что такое ослабление состава было сделано намеренно. «Мы умышленно пошли на ослабление состава, чтобы в полной мере посмотреть, кто же все-таки за ними. Усталость накапливается, но не физическая, а психологическая. <…> Сейчас мы, несмотря ни на что, предоставили трем спортсменкам (Кошелевой, Гончаровой и Панковой — прим. ТАСС) отпуск в 10 дней, а Щербань сама нечаянно вмешалась в этот процесс», — уточнил он.

По мнению тренера, отсутствие таких игроков не позволит команде показать самый высокий результат на Кубке Ельцина. «И в то же время не хотелось бы перед зрителями опускаться до роли статистов. Мы все-таки сможем показать борьбу, желание бороться, игру в защите, то есть то, что на сегодняшний день нам доступно», — подчеркнул Кузюткин, добавив, что в составе сборной будет задействована связка из пасующего и четырех ведущих центральных игроков.

Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Участие в турнире подтвердили сборные Турции, Болгарии, Сербии и Казахстана, а также команда России. Ожидается, что турнир посетит Наина Ельцина.