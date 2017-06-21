Станислав Шевченко: У Шляпникова не было сомнений, что эта команда заиграет
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) — об успехах мужской сборной, прорыве пляжников и перспективах женской команды.
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— По части результата никаких задач на Мировую лигу вы команде не ставили. Однако, несмотря на обилие травм и пробуксовку на старте, российская сборная одержала четыре победы подряд — и впервые за три года вышла в «Финал шести». Насколько приятным сюрпризом это стало?
— Четкой задачи выхода в «Финал шести» на этот раз действительно не было. Многим заслуженным спортсменам был дан летний отдых. Мы прекрасно знаем, что они из себя представляют, понимаем, на что они способны, а вот проверить молодых на высоком уровне было интересно. Основной целью была как раз их обкатка. Ведь начинается новый олимпийский цикл и уже в следующем году мы должны видеть очертания команды, которая будет выступать на Играх в Токио.
— Когда из пяти первых матчей Россия выиграла только один, вы смотрели на ситуацию также спокойно?
— Да, бросалось в глаза, что ребята
— С Сергеем Шляпниковым созванивались по ходу Мировой лиги?
— В обязательном порядке. У Шляпникова не было никаких сомнений, что команда заиграет.
— Чисто визуально кажется, что он, как и ребята, начинает чувствовать себя все увереннее.
— Все команды Шляпникова основываются на дисциплине. Как игровой, так и бытовой. У него довольно серьезные требования. На протяжении всей своей карьеры он был верен принципу, согласно которому дисциплина бьет класс. Насколько я понимаю, определенное время потребовалось на то, чтобы его тренерская структура устоялась в сборной, и все к ней привыкли.
ЗАДАЧА НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ — МЕСТО В ТРОЙКЕ
— Будут ли ставиться хоть
— Приятным бонусом это пока назвать нельзя. Сборная вышла в «Финал шести», но это промежуточный результат, который не говорит ни о чем, кроме того, что у команды хорошее будущее. Одно понимание этого сейчас дивидендов не несет. Задача этой сборной — проживать каждую игру от и до, играя на максимуме. Без мыслей о завтрашнем дне. Вне зависимости от раскладов. А какой результат это даст сейчас — посмотрим.
— Владимир Алекно перед Олимпиадой-2016 сказал, что все, кто победил в Лондоне-2012, войдут в расширенный список для подготовки к Рио. Он их знает и полностью доверяет. Что нужно сделать ребятам из нынешнего состава, чтобы попасть на предстоящий чемпионат Европы?
— Это лучше спросить у главного тренера. Сам я
— Каков кредит доверия у Шляпникова? Он строит новую команду, а это всегда непросто. Есть ли у него право на ошибку на чемпионате Европы?
— На заседании Президиума мы об этом говорили. Понятно, что главный старт до Токио-2020 — чемпионат мира, который пройдет в следующем году. Это будет важнейший срез хода подготовки к Олимпиаде, и там мы на результат будем смотреть обязательно. Что касается нынешнего года, то было выделено два ключевых турнира: отбор на чемпионат мира, который уже успешно преодолен, и чемпионат Европы. По их итогам Президиум будет делать оценки работы главного тренера и всей сборной.
— Задача на чемпионат Европы — место в тройке?
— Да, она всегда такая.
КУЗЮТКИНУ ПО СИЛАМ ПОСТАВИТЬ ИГРУ
— Кстати, по поводу отбора на чемпионат мира. Некоторые игры, как, например, России с Косово, очевидно бессмысленны. Календарь и так загружен и вариант с прямой квалификацией на турнир лучших по рейтингу сборных выглядит логичным. Был ли на этот счет разговор с Международной федерацией волейбола (FIVB)?
— Это мероприятие действительно довольно опасное. У нас недавно закончился национальный чемпионат, «Зенит»
— Предпосылок к их изменениям нет?
— Пока все остается
— Женская сборная тоже легко отобралась на чемпионат мира. И хотя «Гран-при» еще не начался, немало критики слышно в адрес главного тренера Владимира Кузюткина. В том числе со стороны руководителей некоторых клубов. Главная мотивировка — у него давно не было практики. Можете объяснить, почему было принято решение назначить на этот пост именно этого специалиста?
— А кого из тренеров не критикуют? И
В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ЕСТЬ СМЕНА, НО И У НЫНЕШНЕЙ ОСНОВЫ МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
— Чего ожидаете увидеть от российской сборной на предстоящем «Гран-при»?
— Мы рассматриваем его как промежуточный этап. Играть будут в основном молодые спортсменки. Думаю, повторится ситуация с мужской сборной, в том смысле, что шансы будут даны всем.
А вот уже осенью нас ждут серьезные соревнования. Россия, как действующий чемпион Европы, получила право сыграть на Всемирном Кубке чемпионов. Это очень престижный и интересный турнир — там будут и США, и Бразилия, и Китай. То есть, уровень высочайший. А потом команда отправится на чемпионат Европы.
— Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Яна Щербань присоединятся к сборной сразу после «Гран-при»?
— Да.
— В этой связи задачи Всемирный Кубок чемпионов рассматривать как продолжение промежуточного этапа тяжело.
— На нем надеемся на попадание в тройку.
— Говоря о молодежи в мужской сборной, мы видим целый ряд перспективных игроков. И это объяснимо — ребята стабильно выигрывают молодежные и юниорские чемпионаты мира. А вот
— Я слышу об этом много лет, но основная женская сборная, тем не менее, выигрывает чемпионаты Европы и мира. И я не считаю, что сейчас у нас нет молодежи. Например, в апреле наши девушки до 18 лет стали чемпионками Европы, а в прошлом году на континентальном чемпионате победили юниорки до 19 лет. Думаю, многие из них сыграют в Токио-2020. Так что смена есть. Да и у тех, кто сейчас в основном составе, многое еще впереди.
Что касается ряда ребят, которые сейчас на виду и на слуху, то вспомните, откуда они взялись. В свое время было принято решение о создании Молодежной лиги — то есть, все клубы Суперлиги должны были выставлять ребят до 22 лет в отдельный турнир. Большая часть нынешней сборной вышла именно оттуда.
Схожая ситуация и с девушками. И будут «зажигаться» новые яркие игроки, о которых широкой общественности пока неизвестно. У нынешнего состава есть серьезный потенциал. Но давайте дадим команде хотя бы немного времени поработать. А то чуть что — сразу начинается. Самое забавное, что зачастую самые ярые критики через
В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ ПРОИСХОДЯТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
— Кто «укусил» пляжников? Приятные сюрпризы в последний месяц идут один за другим.
— Это даже не сюрпризы, а исторические события. Если бы еще два года назад
В прошедшие выходные на чемпионате Европы до 22 лет победили Стояновский и Ярзуткин, а в женском зачете первенствовали Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. В это же время Лямин/Красильников выиграли этап Мирового тура в Гааге. Все эти пары способные решать самые серьезные задачи.
— В конце июля у них чемпионат мира в Вене — отличная возможность продемонстрировать потенциал.
— Там будет сумасшедшая конкуренция: лучшие пары США, Бразилии. Будет интересно. Но о призовых местах говорить не хочу. Тут очень сложно загадывать. Пляжный волейбол по части психологии напоминает теннис. Если в «классике» у одного игрока не пошло — его можно заменить, а здесь такое невозможно. Отсюда и повышенная непредсказуемость.
— В прошлом году Красильников в паре с Константином Семеновым остановился в шаге от олимпийских медалей. После Рио Семенов решил уйти в классический волейбол. Пытались убедить его остаться?
— Нет.
— Для вас стало неожиданностью, что Красильников так быстро сыгрался с Ляминым?
— Никита производит впечатление очень профессионального спортсмена. Он всего три года назад пришел из классического волейбола, да еще год потерял
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