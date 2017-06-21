Станислав Шевченко: У Шляпникова не было сомнений, что эта команда заиграет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— По части результата никаких задач на Мировую лигу вы команде не ставили. Однако, несмотря на обилие травм и пробуксовку на старте, российская сборная одержала четыре победы подряд — и впервые за три года вышла в «Финал шести». Насколько приятным сюрпризом это стало?

— Четкой задачи выхода в «Финал шести» на этот раз действительно не было. Многим заслуженным спортсменам был дан летний отдых. Мы прекрасно знаем, что они из себя представляют, понимаем, на что они способны, а вот проверить молодых на высоком уровне было интересно. Основной целью была как раз их обкатка. Ведь начинается новый олимпийский цикл и уже в следующем году мы должны видеть очертания команды, которая будет выступать на Играх в Токио.

— Когда из пяти первых матчей Россия выиграла только один, вы смотрели на ситуацию также спокойно?

— Да, бросалось в глаза, что ребята по-настоящему стараются. Далеко не все получалось по части игрового рисунка, но было понятно, что команда способна выйти на другой уровень. Для любого молодого коллектива взлеты и падения — нормальное дело. Например, первые два сета против Болгарии получились великолепными, а затем три — проиграны. Чувствовалось, что нужна тяжелая игра, переломив которую, ребята убедятся, что способны на многое. Таковым стал матч против Италии. У нас самих получалось далеко не все, но дожав соперника, команда поверила в себя. И это отразилось уже в следующем матче с Польшей.

— С Сергеем Шляпниковым созванивались по ходу Мировой лиги?

— В обязательном порядке. У Шляпникова не было никаких сомнений, что команда заиграет.

— Чисто визуально кажется, что он, как и ребята, начинает чувствовать себя все увереннее.

— Все команды Шляпникова основываются на дисциплине. Как игровой, так и бытовой. У него довольно серьезные требования. На протяжении всей своей карьеры он был верен принципу, согласно которому дисциплина бьет класс. Насколько я понимаю, определенное время потребовалось на то, чтобы его тренерская структура устоялась в сборной, и все к ней привыкли.

ЗАДАЧА НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ — МЕСТО В ТРОЙКЕ

— Будут ли ставиться хоть какие-то задачи на «Финал шести» Мировой лиги или это просто приятный бонус для команды?

— Приятным бонусом это пока назвать нельзя. Сборная вышла в «Финал шести», но это промежуточный результат, который не говорит ни о чем, кроме того, что у команды хорошее будущее. Одно понимание этого сейчас дивидендов не несет. Задача этой сборной — проживать каждую игру от и до, играя на максимуме. Без мыслей о завтрашнем дне. Вне зависимости от раскладов. А какой результат это даст сейчас — посмотрим.

— Владимир Алекно перед Олимпиадой-2016 сказал, что все, кто победил в Лондоне-2012, войдут в расширенный список для подготовки к Рио. Он их знает и полностью доверяет. Что нужно сделать ребятам из нынешнего состава, чтобы попасть на предстоящий чемпионат Европы?

— Это лучше спросить у главного тренера. Сам я кого-то конкретного тоже выделять не хочу, потому что все проявили себя на должном уровне. Даже те ребята, которые рассматривались запасными, выходили — и усиливали игру. Это здорово. Что касается чемпионата Европы, то перед ним у нас будут товарищеские матчи, сборы и по их итогам Шляпников определится с составом. Это полностью в его компетенции.

— Каков кредит доверия у Шляпникова? Он строит новую команду, а это всегда непросто. Есть ли у него право на ошибку на чемпионате Европы?

— На заседании Президиума мы об этом говорили. Понятно, что главный старт до Токио-2020 — чемпионат мира, который пройдет в следующем году. Это будет важнейший срез хода подготовки к Олимпиаде, и там мы на результат будем смотреть обязательно. Что касается нынешнего года, то было выделено два ключевых турнира: отбор на чемпионат мира, который уже успешно преодолен, и чемпионат Европы. По их итогам Президиум будет делать оценки работы главного тренера и всей сборной.

— Задача на чемпионат Европы — место в тройке?

— Да, она всегда такая.

КУЗЮТКИНУ ПО СИЛАМ ПОСТАВИТЬ ИГРУ

— Кстати, по поводу отбора на чемпионат мира. Некоторые игры, как, например, России с Косово, очевидно бессмысленны. Календарь и так загружен и вариант с прямой квалификацией на турнир лучших по рейтингу сборных выглядит логичным. Был ли на этот счет разговор с Международной федерацией волейбола (FIVB)?

— Это мероприятие действительно довольно опасное. У нас недавно закончился национальный чемпионат, «Зенит» только-только вернулся с «Финала четырех» Лиги чемпионов — и сразу нужно было ехать на турнир. Мы постоянно говорим об этом с FIVB, но она этим квалификационным турниром пытается подтянуть страны с более низким уровнем. Мы выражаем свою озабоченность, но в волейбольной семье такие правила — и мы будем им следовать.

— Предпосылок к их изменениям нет?

— Пока все остается по-старому.

— Женская сборная тоже легко отобралась на чемпионат мира. И хотя «Гран-при» еще не начался, немало критики слышно в адрес главного тренера Владимира Кузюткина. В том числе со стороны руководителей некоторых клубов. Главная мотивировка — у него давно не было практики. Можете объяснить, почему было принято решение назначить на этот пост именно этого специалиста?

— А кого из тренеров не критикуют? И почему-то многие забывают, что практика у Кузюткина все-таки была. Он возглавлял сборную Болгарии на чемпионате мира-2014. И за свою работу получил исключительно положительные оценки. Что касается логики нынешнего назначения Кузюткина, то практически все девушки сборной, включая костяк, уже работали с ним. Владимир Иванович хорошо их знает, а они знакомы с его требованиями. И мы уверены, что он как раз тот человек, которому по силам поставить игру, отличающуюся от других. У Кузюткина есть четкое понимание того, как должен выглядеть рисунок команды.

В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ЕСТЬ СМЕНА, НО И У НЫНЕШНЕЙ ОСНОВЫ МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

— Чего ожидаете увидеть от российской сборной на предстоящем «Гран-при»?

— Мы рассматриваем его как промежуточный этап. Играть будут в основном молодые спортсменки. Думаю, повторится ситуация с мужской сборной, в том смысле, что шансы будут даны всем.

А вот уже осенью нас ждут серьезные соревнования. Россия, как действующий чемпион Европы, получила право сыграть на Всемирном Кубке чемпионов. Это очень престижный и интересный турнир — там будут и США, и Бразилия, и Китай. То есть, уровень высочайший. А потом команда отправится на чемпионат Европы.

— Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Яна Щербань присоединятся к сборной сразу после «Гран-при»?

— Да.

— В этой связи задачи Всемирный Кубок чемпионов рассматривать как продолжение промежуточного этапа тяжело.

— На нем надеемся на попадание в тройку.

— Говоря о молодежи в мужской сборной, мы видим целый ряд перспективных игроков. И это объяснимо — ребята стабильно выигрывают молодежные и юниорские чемпионаты мира. А вот девушки-сверстницы тем же похвастаться не могут. Насколько вас это беспокоит?

— Я слышу об этом много лет, но основная женская сборная, тем не менее, выигрывает чемпионаты Европы и мира. И я не считаю, что сейчас у нас нет молодежи. Например, в апреле наши девушки до 18 лет стали чемпионками Европы, а в прошлом году на континентальном чемпионате победили юниорки до 19 лет. Думаю, многие из них сыграют в Токио-2020. Так что смена есть. Да и у тех, кто сейчас в основном составе, многое еще впереди.

Что касается ряда ребят, которые сейчас на виду и на слуху, то вспомните, откуда они взялись. В свое время было принято решение о создании Молодежной лиги — то есть, все клубы Суперлиги должны были выставлять ребят до 22 лет в отдельный турнир. Большая часть нынешней сборной вышла именно оттуда.

Схожая ситуация и с девушками. И будут «зажигаться» новые яркие игроки, о которых широкой общественности пока неизвестно. У нынешнего состава есть серьезный потенциал. Но давайте дадим команде хотя бы немного времени поработать. А то чуть что — сразу начинается. Самое забавное, что зачастую самые ярые критики через какое-то время возглавляют группы ликования. Очень быстро трансформируются!

В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ ПРОИСХОДЯТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

— Кто «укусил» пляжников? Приятные сюрпризы в последний месяц идут один за другим.

— Это даже не сюрпризы, а исторические события. Если бы еще два года назад кто-то сказал, что возглавлять мировой рейтинг будет пара из России, а вторая пара будет восьмой, этого человека посчитали бы ненормальным. А теперь мы видим, что Никита Лямин/Вячеслав Красильников на самом верху, а Олег Стояновский/Артем Ярзуткин довольно близко от них. Белая полоса пошла после Мирового тура в Москве. Несмотря на погоду, он получился великолепным. На финале был аншлаг. Я получил много приятных звонков из FIVB с поздравлениями.

В прошедшие выходные на чемпионате Европы до 22 лет победили Стояновский и Ярзуткин, а в женском зачете первенствовали Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. В это же время Лямин/Красильников выиграли этап Мирового тура в Гааге. Все эти пары способные решать самые серьезные задачи.

— В конце июля у них чемпионат мира в Вене — отличная возможность продемонстрировать потенциал.

— Там будет сумасшедшая конкуренция: лучшие пары США, Бразилии. Будет интересно. Но о призовых местах говорить не хочу. Тут очень сложно загадывать. Пляжный волейбол по части психологии напоминает теннис. Если в «классике» у одного игрока не пошло — его можно заменить, а здесь такое невозможно. Отсюда и повышенная непредсказуемость.

— В прошлом году Красильников в паре с Константином Семеновым остановился в шаге от олимпийских медалей. После Рио Семенов решил уйти в классический волейбол. Пытались убедить его остаться?

— Нет.

— Для вас стало неожиданностью, что Красильников так быстро сыгрался с Ляминым?