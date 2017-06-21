Инвестор погасил все долги краснодарского волейбольного клуба «Динамо»

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«Денежки пришли, денежки вернули. Будет плановое финансирование. Появился инвестор. Работает в нефтяной сфере», — сказал вице-губернатор.

Игроки и сотрудники мужской и женской команд краснодарского «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 по февраль 2017 года. В феврале этого года была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат.