Француз Бойе признан лучшим игроком третьей недели розыгрыша Мировой лиги

Он является самым результативным волейболистом турнира (165 очков) и занимает первое место по количеству эйсов (17).

Сборная Франции вышла в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдёт в Куритибе (Бразилия) с 4 по 8 июля. Французы на групповом этапе сыграют с действующим победителем Мировой лиги командой Сербии, а также со сборной США.