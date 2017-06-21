Француз Бойе признан лучшим игроком третьей недели розыгрыша Мировой лиги
Диагональный мужской сборной Франции Стефан Бойе признан лучшим игроком третьей недели розыгрыша Мировой лиги, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.
Он является самым результативным волейболистом турнира (165 очков) и занимает первое место по количеству эйсов (17).
Сборная Франции вышла в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдёт в Куритибе (Бразилия) с 4 по 8 июля. Французы на групповом этапе сыграют с действующим победителем Мировой лиги командой Сербии, а также со сборной США.
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