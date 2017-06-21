Бывший связующий «Белогорья» Марлон перешёл в «Минас»

Его новой командой стал «Минас», занявший шестое место в завершившемся регулярном чемпионате страны, сообщает World of Volley.

39-летний волейболист ранее уже дважды пополнял состав этой команды (2004−2006 и 2010/11). Российским болельщикам Марлон также знаком по выступлениям за краснодарское «Динамо». За южан он отыграл три года, был капитаном команды.

Марлон — чемпион мира 2010 года, победитель Мировой лиги 2009 и 2010 годов.