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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30141718/
21 июня 2017, 11:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бывший связующий «Белогорья» Марлон перешёл в «Минас»

Бывший связующий белгородского «Белогорья» Марлон продолжит карьеру на родине.

Его новой командой стал «Минас», занявший шестое место в завершившемся регулярном чемпионате страны, сообщает World of Volley.

39-летний волейболист ранее уже дважды пополнял состав этой команды (2004−2006 и 2010/11). Российским болельщикам Марлон также знаком по выступлениям за краснодарское «Динамо». За южан он отыграл три года, был капитаном команды.

Марлон — чемпион мира 2010 года, победитель Мировой лиги 2009 и 2010 годов.
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