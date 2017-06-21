Женская сборная Казахстана готовится к Мировому Гран-при

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Женская сборная Казахстана по волейболу с 11 по 24 июня проводит учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к Мировому Гран-при по волейболу. В 2016-м году казахстанские волейболистки вышли в финал третьего дивизиона Мирового Гран-при и добились права участия во втором дивизионе турнира в 2017-м году.

На учебно-тренировочных сборах женской национальной сборной Казахстана в Алматы находятся следующие игроки: Людмила Исаева, Татьяна Фендрикова, Инна Яковлева, Яна Петренко, Алия Баткульдина (все — ВК «Алматы»), Катерина Татко, Наталья Акилова, Екатерина Жданова, Антонина Рубцова (все — ВК «Жетысу»), Радмила Береснева, Диана Кемпа (обе — ВК «Иртыш-Казхром»), Ирина Кенжебаева (ВК «Астана»).

Матчи второй группы Мирового женского Гран-при 2017 года стартуют 7 июля. Во второй группе турнира помимо сборной Казахстана сыграют команды Аргентины, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Чехии, Германии, Южной Кореи, Перу, Польши и Пуэрто-Рико.

На первом отборочном этапе сборная Казахстана сыграет в Болгарии, на втором примет этап в Алматы, а третий этап сыграет в Южной Корее. По итогам трех этапов четыре лучшие команды дивизионе сыграют в «Финале четырех», который состоится в Чехии.

Расписание игр сборной Казахстана на Мировом Гран-при по волейболу-2017. Вторая группа.

1-й этап. Группа А2. Русе, Болгария.

7 июля.

Казахстан — Болгария.

8 июля.

Казахстан — Германия.

9 июля.

Казахстан — Южная Корея.

2-й этап. Группа D2. Алматы, Казахстан.

14 июля.

Казахстан — Германия.

15 июля.

Казахстан — Колумбия.

16 июля.

Казахстан — Хорватия.

3-й этап. Группа H2. Сувон, Южная Корея.

21 июля.

Казахстан — Южная Корея.

22 июля.

Казахстан — Польша.

23 июля.

Казахстан — Колумбия.

2 9—30 июля . «Финал четырех». Острава, Чехия.

Добавим, что 24 июня сборная Казахстана отправится в г. Екатеринбург, где примет участие в традиционном Кубке Ельцина по волейболу. В рамках турнира сборная Казахстана сыграет против России, Болгарии, Сербии, и Турции.