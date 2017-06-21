Женская сборная Казахстана готовится к Мировому Гран-при
Второй дивизион ждет наших волейболисток.
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Женская сборная Казахстана по волейболу с 11 по 24 июня проводит
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Матчи второй группы Мирового женского
На первом отборочном этапе сборная Казахстана сыграет в Болгарии, на втором примет этап в Алматы, а третий этап сыграет в Южной Корее. По итогам трех этапов четыре лучшие команды дивизионе сыграют в «Финале четырех», который состоится в Чехии.
Расписание игр сборной Казахстана на Мировом
1-й этап. Группа А2. Русе, Болгария.
7 июля.
Казахстан — Болгария.
8 июля.
Казахстан — Германия.
9 июля.
Казахстан — Южная Корея.
2-й этап. Группа D2. Алматы, Казахстан.
14 июля.
Казахстан — Германия.
15 июля.
Казахстан — Колумбия.
16 июля.
Казахстан — Хорватия.
3-й этап. Группа H2. Сувон, Южная Корея.
21 июля.
Казахстан — Южная Корея.
22 июля.
Казахстан — Польша.
23 июля.
Казахстан — Колумбия.
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Добавим, что 24 июня сборная Казахстана отправится в г. Екатеринбург, где примет участие в традиционном Кубке Ельцина по волейболу. В рамках турнира сборная Казахстана сыграет против России, Болгарии, Сербии, и Турции.
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