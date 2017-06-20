Сборная России U20 одолела бразильянок на Играх БРИКС в Гуанчжоу

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В женском волейбольном турнире Россия представлена молодёжной сборной возрастной категории U20, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Подопечные Вадима Панкова на старте соревнований в трёх сетах обыграли команду ЮАР и в четырёх — сборную Китая. В ключевом матче турнира россиянки одолели бразильянок со счётом 3:2 (18:25, 21:25, 25:20, 25:15, 16:14). Женская сборная России уступала 0:2 по партиям, а в пятом сете сумела отыграться со счёта 6:12.

Следующим соперником россиянок будет команда Индии.