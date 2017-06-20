Красильников и Лямин упрочили лидерство в рейтинге Мирового тура
Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин, ставшие победителями этапа Мирового тура в Гааге (Нидерланды), упрочили своё лидерство в рейтинге Мирового тура текущего сезона.
Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины
1. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2380.
2. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 1920.
3. Альваро Фильо / Саймон (Бразилия) — 1880…
10. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1300.
В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3680). Лучшие из россиян, Стояновский и Ярзуткин, — пятые (2572), Красильников и Лямин — девятые (2380).
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