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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30130729/
20 июня 2017, 13:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Красильников и Лямин упрочили лидерство в рейтинге Мирового тура

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин, ставшие победителями этапа Мирового тура в Гааге (Нидерланды), упрочили своё лидерство в рейтинге Мирового тура текущего сезона.

Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины
1. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2380.
2. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 1920.
3. Альваро Фильо / Саймон (Бразилия) — 1880…
10. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1300.

В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3680). Лучшие из россиян, Стояновский и Ярзуткин, — пятые (2572), Красильников и Лямин — девятые (2380).
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