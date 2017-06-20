Красильников и Лямин упрочили лидерство в рейтинге Мирового тура

Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины

1. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2380.

2. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 1920.

3. Альваро Фильо / Саймон (Бразилия) — 1880…

10. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1300.

В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3680). Лучшие из россиян, Стояновский и Ярзуткин, — пятые (2572), Красильников и Лямин — девятые (2380).