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20 июня 2017, 12:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Титич продолжит карьеру в «Урале»

Доигровщик Андрей Титич подпишет контракт с уфимским «Уралом», сообщает «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 31-летний волейболист защищал цвета «Югры-Самотлор». Он стал лучшим бомбардиром нижневартовского клуба и занял девятое место в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата России.

Ранее Титич выступал за «Ярославич» (2008−2011), новоурейнгоский «ФАКЕЛ» (2011−2014), «Нефтяник» из Оренбурга (2014/15) и «Нижний Новгород» (2015/16).

Новым наставником уфимского клуба летом стал итальянский специалист Даниэле Баньоли.
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