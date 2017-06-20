Титич продолжит карьеру в «Урале»

В минувшем сезоне 31-летний волейболист защищал цвета «Югры-Самотлор». Он стал лучшим бомбардиром нижневартовского клуба и занял девятое место в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата России.

Ранее Титич выступал за «Ярославич» (2008−2011), новоурейнгоский «ФАКЕЛ» (2011−2014), «Нефтяник» из Оренбурга (2014/15) и «Нижний Новгород» (2015/16).

Новым наставником уфимского клуба летом стал итальянский специалист Даниэле Баньоли.