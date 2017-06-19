Мировой уровень. Россияне взяли титул в Гааге

Реформированный с текущего года Мировой тур уже перевалил через экватор, хотя большинство главных стартов в его календаре еще впереди — «мейджоры» в Гштаде и Порече, четырехзвездочный турнир в Ольштыне, а также чемпионат мира, который пройдет в Вене в конце июля-начале августа, и традиционный финал — его в конце лета ждут в Гамбурге. Но то, как пока складывается сезон, не может не радовать российских болельщиков.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП.

Соревнования в Голландии, между прочим, были последним в 2017-м турниром категории «три звезды», а также первым стартом в богатой истории Мирового тура, матчи которого одновременно игрались как на традиционных открытых площадках, так и под крышей. Этап в Гааге проходил в новеньком спорткомплексе «Спорткампус Зюйдерпарк», принадлежащем знаменитому местному университету, и — еще один примечательный факт — одновременно здесь принимали матчи Мировой лиги по классическому волейболу с участием голландской сборной, а также команд Чехии, Словакии и Кореи.

Словом, в Гааге в конце прошлой недели состоялся настоящий волейбольный фестиваль, и одними из главных действующих лиц на нем стали россияне Красильников и Лямин. Этот дуэт прибыл в Голландию в ранге лидеров сезона и подтвердил почетный статус. При этом Красильников и Лямин в четырех матчах плей-офф не отдали соперникам ни сета. Сначала они победили австрийскую пару Кюнерт/Дресслер (21:18, 21:16), затем — еще более уверенно — хозяев площадки и чемпионов мира-2013 Броувера и Меувзена (21:16, 21:14).

На субботний полуфинал против швейцарцев Билера и Краттигера у россиян ушло всего 40 минут, и особых шансов на успех соперникам они не предоставили. Для них это уже второй подряд «золотой матч» Мирового тура. На проходившем две недели назад московском этапе россияне в упорной борьбе уступили американцам Далхауссеру и Лусене.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПОБЕДА.

Теперь же им удалось сделать то, что не получилось на домашних соревнованиях. Хотя Эррера/Гавира были посеяны выше — под шестым номером против седьмого у россиян — им не удалось зацепить ни сета. Оба раза все решалось в концовках, где сильнее были Красильников и Лямин. В решающие моменты первой партии при счете 21:21 блеснул Лямин — за удачной атакой первым темпом последовал блок. Во второй, по ходу которой россияне постоянно догоняли, при счете 19:20 им удалось отыграть сетбол, после чего соперники дрогнули. Последовала атака в аут и решающий блок все того же Лямина. На все это у ребят ушло 43 минуты.

— Мы счастливы этой победе над сильной командой, — сказал Лямин после матча. — Наш сезон до этого был похож на американские горки — три ранних вылета, потом финал в Москве и победа здесь.

Этот пьедестал стал для Никиты и Вячеслава уже третьим в сезоне, и каждый раз это случалось на «трехзвездочном» турнире. До Гааги и Москвы у дуэта была еще победа на иранском этапе Мирового тура в феврале. Теперь в нынешнем сезоне у Красильникова и Лямина 20 побед против семи поражений, и они укрепили лидерство в рейтинге — на их счету 2260 очков. У идущих вторыми итальянцев Николая и Лупо, которые увезли из Гааги бронзу, 1920 баллов.

В женской части россиянкам добиться успеха не удалось — две пары дошли до первого раунда плей-офф, где Екатерина Бирлова и Ольга Мотрич лишь на тай-брейке проиграли лидерам сезона бразильянкам Лариссе и Талите, а Анастасия Барсук и Евгения Уколова также в трех партиях уступили канадскому дуэту Бэнсли/Уилкерсон. Итоговую же победу праздновали представительницы Бразилии Мария Антонелли/Кэрол.

Впереди у пляжников самые важные старты сезона-2017. После небольшой паузы их ждут сразу два «мейджора» подряд, в Швейцарии и Хорватии, а уже 28 июля в Вене стартует чемпионат мира. Если Красильников и Лямин сохранят набранную в начале лета форму, в Австрии они способны на многое.