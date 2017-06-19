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19 июня 2017, 12:42 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты РФ в «Финале шести» Мировой лиги сыграют в группе с Бразилией и Канадой

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Сборная России по волейболу встретится с командами Бразилии и Канады в группе J «Финала шести» Мировой лиги.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная России по волейболу встретится с командами Бразилии и Канады в группе J Финала шести Мировой лиги. Увеличить
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Матчи пройдут 4—6 июля. В группе К сыграют сборные Франции, Сербии и США.

В полуфиналах 7 июля победитель каждой группы встретится с командой, занявшей второе место в другой группе. Финал и матч за третье место пройдут 8 июля.

«Финал шести» пройдет в бразильской Куритибе.
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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Волейболисты сборной России начнут подготовку к «Финалу шести» Мировой лиги в конце этой недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко.
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