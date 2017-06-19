Волейболисты РФ в «Финале шести» Мировой лиги сыграют в группе с Бразилией и Канадой
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Сборная России по волейболу встретится с командами Бразилии и Канады в группе J «Финала шести» Мировой лиги.
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Матчи пройдут
В полуфиналах 7 июля победитель каждой группы встретится с командой, занявшей второе место в другой группе. Финал и матч за третье место пройдут 8 июля.
«Финал шести» пройдет в бразильской Куритибе.
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