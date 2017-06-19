Российские волейболисты начнут подготовку к «Финалу шести» Мировой лиги в конце недели
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Волейболисты сборной России начнут подготовку к «Финалу шести» Мировой лиги в конце этой недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко.
Россияне вышли в финальный турнир соревнований, обыграв в воскресенье в Польше на предварительном этапе команду Ирана и поднявшись на четвертое место в высшем дивизионе. В финальную часть Мировой лиги также вышли команды Франции, Сербии, Канады и США. Также в «Финале шести» сыграют хозяева турнира бразильцы.
«Наша команда прилетит домой только сегодня и получит
По словам собеседника агентства, на результат «Финала шести», который пройдет в бразильской Куритибе
«В последние годы в волейболе любая команда может победить вне зависимости от состава и титулов. Для нашей команды важным фактором будет функциональное состояние, поскольку ребята прошли тяжелый сезон, к которому прибавились игры предварительного этапа. Есть признаки переутомления практически у всех, и честно говоря, в Бразилии сыграют те, кто сможет», — подчеркнул он.
Российские волейболисты в первых двух турах потерпели четыре поражения. «Порадовало, что наши игроки и тренерский штаб на таком коротком отрезке времени сумели создать именно команду. В начале игры были не всегда удачные и не совсем стабильные, но по ходу турнира ты налаживаешь взаимопонимание с партнерами, поэтому концовка получилась лучше. Важно было просмотреть новых игроков, дать им возможность сыграть в таких матчах с сильными командами», — отметил Яременко.
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