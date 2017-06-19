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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30116406/
19 июня 2017, 10:59 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки завершили выступление в Евролиге поражением от Финляндии

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в заключительном матче в группе А в розыгрыше Евролиги уступили команде Финляндии со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 25:27), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в <span class=error>Чижовка</span>-Арене и получился сложным для подопечных Александра Климовича. Победа оставляла им шанс на выход в полуфинал турнира. Увеличить
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Матч состоялся в «Чижовка-Арене» и получился сложным для подопечных Александра Климовича. Победа оставляла им шанс на выход в полуфинал турнира. Однако финские волейболистки тактически грамотно провели встречу, использовали свое преимущество на подаче мяча, уверенно сыграли в защите. В итоге гости добились победы, завершив выступление в группе без единого поражения. Наиболее результативным игроком матча стала финская нападающая Пия Корхонен (23 очка), у хозяев площадки в атаке отличилась Анастасия Гарелик (13 очков).

Турнирное положение группы А: 1. Финляндия — 6 побед (18 очков/6 матчей). 2. Беларусь — 3 (9/6). 3. Албания — 2 (6/6). 4. Австрия — 1 (3/6).

Сборная Беларуси выступила на турнире без нескольких ключевых игроков, предоставляя шанс проявить себя другим волейболисткам, претендующим на попадание в состав на главный старт сезона — осенний чемпионат Европы, который пройдет с 20 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Женская сборная Беларуси осенью выступит на этом турнире в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками белорусской команды станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.

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