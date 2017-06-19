Стали известны все участники «Финала шести» Мировой лиги
Стали известны все сборные, которые примут участие в «Финале шести» Мировой лиги.
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Он пройдёт в Куритибе (Бразилия) с 4 по 8 июля.
Борьбу за титул будут вести команды Бразилии, России, Франции, Сербии, США и Канады. Подопечные Сергея Шляпникова одержали пять побед в девяти матчах и заняли четвёртое место в турнирной таблице соревнований.
В финальном раунде второй группы Мировой лиги сыграют команды Австралии, Словении, Японии и Нидерландов.
Победителем соревнований в третьей группе стала команда Эстонии.
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