Стали известны все участники «Финала шести» Мировой лиги

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Он пройдёт в Куритибе (Бразилия) с 4 по 8 июля.

Борьбу за титул будут вести команды Бразилии, России, Франции, Сербии, США и Канады. Подопечные Сергея Шляпникова одержали пять побед в девяти матчах и заняли четвёртое место в турнирной таблице соревнований.

В финальном раунде второй группы Мировой лиги сыграют команды Австралии, Словении, Японии и Нидерландов.

Победителем соревнований в третьей группе стала команда Эстонии.