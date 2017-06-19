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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30115465/
19 июня 2017, 9:40 | Игровые: Волейбол | «Газета.Ру»

Шляпников: Сборной России по волейболу нужно прибавить во всех элементах

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников поделился впечатлениями после победы над командой Ирана в матче Мировой лиги в Катовице (Польша) со счетом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников поделился впечатлениями после победы над командой Ирана в матче Мировой лиги в Катовице (Польша) со счетом 3:0 (26:24 25:18 25:18). Увеличить
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«Мы проделали отличную работу. Именно такого результата мы и ожидали. Игроки очень дисциплинированно действовали на площадке. Однако перед следующими матчами нам нужно прибавить во всех элементах», — приводит его слова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная России вышла в «Финал шести» турнира.
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