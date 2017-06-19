Шляпников: Сборной России по волейболу нужно прибавить во всех элементах
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников поделился впечатлениями после победы над командой Ирана в матче Мировой лиги в Катовице (Польша) со счетом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).
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«Мы проделали отличную работу. Именно такого результата мы и ожидали. Игроки очень дисциплинированно действовали на площадке. Однако перед следующими матчами нам нужно прибавить во всех элементах», — приводит его слова официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сборная России вышла в «Финал шести» турнира.
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