Сборная США по волейболу оставила Польшу без «Финала шести» Мировой лиги

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В третьем туре американцы обыграли хозяев площадки со счётом 3:1 (29:31, 25:17, 27:25, 25:20).

Ранее американцы обыграли команду Ирана (3:0) и уступили россиянам (2:3). Поляки в родных стенах справились только с Ираном (3:0).

На данный момент сборная США с четырьмя победами в активе вышла на шестое место в сводной таблице первой группы Мировой лиги. Но если Болгария с любым счетом обыграет Аргентину в группе G1, то шестое место займут подопечные Пламена Константинова. Добавим, победа американцев оставила за чертой «Финала шести» сборные Бельгии и Польши.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа Н1. 3-й тур. Польша

США — Польша — 3:1 (29:31, 25:17, 27:25, 25:20).