Превращение в лебедя. Россия «пошумела» в Польше

РОССИЯ — ПОЛЬША — 3:0 (25:22, 25:17, 25:21)

РОССИЯ — США — 3:2 (31:29, 17:25, 25:19, 27:29, 15:13)

РОССИЯ — ИРАН — 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).

После первых двух игровых туров российская сборная напоминала утенка из известного мультфильма. Команда Сергея Шляпникова старалась, терпела, когда было трудно — то есть, почти всегда — но ей постоянно доставалось. Верилось, что рано или поздно это изменится. Молодая команда должна набить шишек, окрепнуть, заматереть. Однако такого стремительного рывка не ждал, наверное, никто.

Еще неделю назад после этапа во Франции Шляпникову доставалось от скептиков и специалистов. Четыре поражения при двух победах над главными аутсайдерами этого розыгрыша Аргентиной и Италией опустили России в низ турнирной таблицы. Были вопросы по игре, по психологической готовности спортсменов. А ведь впереди маячил игровой тур в Польше, который обещал стать для нашей сборной еще более тяжелым.

Тут еще и травма Дениса Бирюкова… Наш лазарет был переполнен и без него. Счастье, что вернулся Егор Клюка. Но в команде все равно практически не осталось места для маневра с составом. Играть пришлось всем здоровым, кто попал в заявку. И даже не совсем здоровым. Например — связующему Дмитрию Ковалеву, выходившему на площадку через боль. Ну, на что тут можно было надеяться?

ПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ В ШОКЕ

Однако в первом же матче россияне по-хорошему «зажгли» при 8500 тысячах польских фанатах в трех партиях одолев польскую сборную. А ведь хозяевам победа была необходима! Поляки очень хотели в «Финал шести» и в заявку на Мировую лигу у них попали все сильнейшие: Михал Кубяк, Бартош Курек, Павел Заторски, Карол Клос, Рафал Бушек, Матеуш Бенек и другие. И неслучайно они в предыдущих турах «сняли скальпы» с бразильцев и очень крепких канадцев.

Вот только россияне в очной игре превзошли действующих чемпионов мира во всех компонентах: в эйсах, блоках и набранных очках в атаке. Опытнейшая польская сборная откровенно терялась, не ожидая такой прыти от молодежи Шляпникова. Фанаты шумели, топали и неистовствовали, но наши парни заводились еще больше, а польские звезды заметно нервничали, понимая, что матч катится совсем не в планируемое ими русло. В итоге ни в одной из партий им не удалось набрать больше 22 очков.

Однако даже эта замечательная победа не обошлась для нас без новых проблем — еще в первом сете Илья Власов после блока неудачно приземлился и покинул площадку. Такое количество травм за один месяц, наверное, рекорд для российской сборной.

КОНЕЦ «ЧЕРНОЙ СЕРИИ» С США

В субботу нашу команда поджидала встреча с американцами. Теми самыми, которые во Франции разгромили нас всухую. Россия вообще не выигрывала у США с 2014 года и эта серия всем порядком поднадоела. Но далеко не каждый поставил бы, что в субботу она прервется. Однако трехчасовой матч-триллер команда Шляпникова сумела оставить за собой — и это дорого стоит.

Вместо Власова, у которого, как оказалось, перелом, в стартовом составе вышел Вадим Лихошерстов. Вообще Шляпников уже ко второму сету задействовал всех 11 игроков заявки! Что самое невероятное, то это никак не сказывалось на ходе игры. Выходившие со скамейки игроки были не хуже тех, кого меняли — и это стало большим сюрпризом для американцев. И это огромный плюс нашему тренерскому штабу.

Первая партия началась с того, что россияне, ведя 24:17 доигрались до… 24:24. Однако этот сет все-таки был доведен до победного конца. Во втором были лучше американцы, в третьем наши, а вот четвертый получился ровным. У команды Шляпникова были даже матчболы, однако реализовать их не удалось. Судьба матча отложилась на тай-брейк.

На решающую партию пасующим вышел Сергей Антипкин, поскольку Ковалев играть не мог уже физически. Однако ни Антипкин, ни кто-либо другой в ключевом отрезке не выпадали. Концовку россияне провели очень собранно, а в сложные моменты команду вел за собой Клюка, имеющий за плечами опыт участия в Олимпийских играх. Время показывает, что Шляпников и его команда хорошо усваивают полученные уроки. Если в Казани россияне отдали пятую партию болгарам, то в По была добыта победа на тай-брейке над Италией, а теперь — и над США, которые славятся своей психологической устойчивостью. А ведь именно такие концовки наглядно показывают уровень командного духа и крепость характера.

ГОТОВИМСЯ К «ФИНАЛУ ШЕСТИ»

Иранцы потеряли все шансы на выход в «Финал шести» еще до игры с Россией, однако отдавать матч без боя были не намерены. Нам же для выхода в финальный турнир было необходимо побеждать в трех или четырех партиях. И еще неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не чудо-спасение команды Шляпникова в первом сете. Проигрывая 21:24, наши смогли заработать пять очков подряд!

Поникшие после этого иранцы легко отдали вторую партию, попытались включиться в третьей, но наши затягивать игру были не намерены. Заветные 3:0!

Россия впервые за три последних розыгрыша пробились в «Финал шести» Мировой лиги. В этом году решающий раунд пройдет в начале июля в Куритибе. В Польше наша сборная предстала в роли прекрасного лебедя и после такого преображения можно предположить, что в Бразилии она себя так просто в обиду не даст уже никому.