Сборная России по волейболу обеспечила себе участие в финальном турнире Мировой лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу российской сборной. Россияне одержали три победы из трех возможных на третьем этапе Мировой лиги. В первом и втором турах российские волейболисты выиграли одну игру из трех.

Победа в трех сетах позволила россиянам подняться на четвертое место в турнирной таблице высшего дивизиона. Таким образом, сборная России обеспечила себе место в первой шестерке команд, которые получат право сыграть в финальном турнире Мировой лиги. Также в финальном турнире гарантированно примут участие сборные Франции, Сербии и Бразилии. За две оставшиеся путевки продолжают борьбу бельгийцы, канадцы, поляки и болгары.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 команд.