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18 июня 2017, 20:13 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Россияне Лямин и Красильников выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников заняли первое место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в Гааге (Нидерланды).

В финале они обыграли испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавирию. Увеличить
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В финале россияне со счетом 2−0 обыграли испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавирию. В матче за третье место итальянцы Даниэле Лупо и Николай Паоло также в двух сетах одержали победу над швейцарцами Нико Билером и Марко Краттигером.

Лямин и Красильников выиграли второй этап Мирового тура в текущем розыгрыше. Ранее россияне одержали победу на этапе на иранском острове Киш.

Следующий этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет с 21 июня по 2 июля в хорватском Порече.
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