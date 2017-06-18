Россияне Лямин и Красильников выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников заняли первое место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в Гааге (Нидерланды).
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В финале россияне со счетом 2−0 обыграли испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавирию. В матче за третье место итальянцы Даниэле Лупо и Николай Паоло также в двух сетах одержали победу над швейцарцами Нико Билером и Марко Краттигером.
Лямин и Красильников выиграли второй этап Мирового тура в текущем розыгрыше. Ранее россияне одержали победу на этапе на иранском острове Киш.
Следующий этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет с 21 июня по 2 июля в хорватском Порече.
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