Мария Антонелли и Кэрол выиграли этап Мирового тура в Гааге
Бразильянка Мария Антонелли и Кэрол стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге (Нидерланды).
В финале они выиграли у представительниц Швейцарии Анук
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага. Женщины. Финал
Мария Антонелли/Кэрол (Бразилия) — Анук Верге-Депре/Йоана Хайдрих (Швейцария) — 2:0 (21:17, 21:11).
Третье место также заняли представительницы Бразилии Агата и Дуда, победившие канадок Сару Паван и Мелиссу
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