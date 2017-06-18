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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30110723/
18 июня 2017, 15:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мария Антонелли и Кэрол выиграли этап Мирового тура в Гааге

Бразильянка Мария Антонелли и Кэрол стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге (Нидерланды).

В финале они выиграли у представительниц Швейцарии Анук Верге-Депре и Йоаны Хайдрих со счётом 2:0 (21:17, 21:11).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага. Женщины. Финал
Мария Антонелли/Кэрол (Бразилия) — Анук Верге-Депре/Йоана Хайдрих (Швейцария) — 2:0 (21:17, 21:11).

Третье место также заняли представительницы Бразилии Агата и Дуда, победившие канадок Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес — 2:1 (16:21, 21:13 15:11).
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