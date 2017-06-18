«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин пробились в финал чемпионата Европы U22
В Бадене (Австрия) продолжается молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22.
Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин вышли в финал соревнований, обыграв представителей Австрии Морица Пристауца и Пауля Бухеггера со счётом 2:0 (21:18, 21:14).
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Баден. Мужчины. Полуфинал
Олег Стояновский/Артём Ярзуткин (Россия) — Мориц Пристауц/Пауль Бухеггер (Австрия) — 2:0 (21:18, 21:14).
Соперники россиян по финальному матчу станут известны позже. Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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