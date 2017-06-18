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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30109909/
18 июня 2017, 13:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ U22 по пляжному волейболу

В Бадене (Австрия) продолжается молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22.

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились в финал соревнований, обыграв представительниц Швейцарии Дунью Герсон и Эсми Бёбнер со счётом 2:1 (15:21, 21:19, 15:8).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Баден. Женщины. Полуфинал
Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Дунья Герсон/Эсми Бёбнер (Швейцария) — 2:1 (15:21, 21:19, 15:8).

В финале россиянки сыграют с румынками Адрианой-Марией Матей и Беатой Вайдой. Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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