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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30109462/
18 июня 2017, 12:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Австралии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Австралии в матче второго дивизиона Мировой лиги в Куньшане (Китай) в четырёх партиях одолела команду Турции со счётом 3:1 (26:24, 20:25, 25:21, 25:19).

Для австралийцев эта победа стала шестой в девяти матчах, команда Турции потерпела шестое поражение.

Мировая лига. Мужчины. Второй дивизион. Группа G. Куньшань
Турция — Австралия — 1:3 (24:26, 25:20, 21:25, 19:25).

Сборная Австралии обеспечила себе место в финальном раунде как хозяин соревнований. Команда Турции пройти дальше не смогла.
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